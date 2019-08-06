также в разделеОбщество
Нефедов рассказал, как будет бороться с коррупцией на таможне 19
Данилюк: Обстрел, унесший жизни 4 морпехов, не останется без внимания 73
Колесниченко: Функционерам из квалифкомиссии Порошенко не удастся избежать ответственности 26
Минобразования планирует изменить правила приема на бюджет 31
Городам, не обновившим генпланы, могут запретить новую застройку 12
Коломойский приглашал российского пропагандиста Соловьева на «1+1» 63
Гонтареву и Филатова снова вызывают на допрос в ГПУ 16
Возле моста в Станице Луганской нашли уже почти 50 взрывоопасных предметов 13
ГБР уличило бывших топ-менеджеров банка в присвоении 2,5 миллиарда 29
Нафтогаз предупредил о возможном срыве отопительного сезона в Одессе 22
На Киевщине чиновника поймали на взятке в 100 тысяч 35
Экологи назвали самые грязные пляжи Одесчины 152
СБУ задержала мошенников, присваивавших средства онкобольных 26
В Украине прогнозируют рост цен на сахар 37
На Донбассе запустили электричку, которая не ходила 5 лет 123
Украина и США подписали меморандум о поиске военнопленных 17
Жена Безъязыкова заявила, что ее мужа обменяли на двух женщин 58
5 августа. Картина дня 24

Президент Академии украинской прессы (АУП) Валерий Иванов, который обвиняется в отмывании крупных сумм через офшоры, пытается повлиять на уголовное дело с помощью журналистских организаций, сообщает УРА-Информ

Использует он для этого Комиссию журналистской этики (КЖЭ), которая опубликовала открытое письмо министру МВД Арсену Авакову и главе Нацполиции Сергею Князеву, где обвиняет правоохранителей в давлении.

В заявлении организации осуждается обыск в доме у Валерия Иванова, а также запросы следователей, которые направляются в авторитетные отечественные и международные организации.

При этом, сам Валерий Иванов не спешит объяснять свои денежные переводы на панамскую компанию Lintown Systems Corp. через латвийский банк JSC Regionala Investiciju Banka. Хотя последний фигурирует в ряде громких дел, связанных с отмыванием денег.

Стоит заметить, что издание «Главное» ранее опубликовало документ, согласно которому 1 ноября 2017 года Иванов сделал крупный перевод на 25 500 евро пользуясь услугами кипрского оффшора Scordis, Papapetrou & Co на свой панамский счет.

Все это заинтересовало правоохранителей, которые еще с 2015 года расследуют незаконную деятельность сына Иванова, Дениса и его фирмы «Смарт Менеджмент».

Последний фигурирует в деле о присвоении 21 млн грн госсредств компании «Укрзализныця». Речь идет об услугах медиаподдержки, которые «Смарт Менеджмент» якобы оказывала монополисту, а в реальности деньги выводились из госкомпании.

На данный момент Валерий Иванов пытается всячески затянуть эти дела и добиться защиты со стороны журналистов.

Также стало известно, что Валерия Иванова, который работает завкафедры в Институте журналистике КНУ имени Тараса Шевченко, и его подопечную Инессу Артамонову уличили в плагиате докторской диссертации. В связи с этим, Аттестационная коллегия Министерства образования и науки лишила ее научной степени доктора наук. Иванов в этой истории сыграл не последнюю роль, поскольку был ее научным консультантом.

Любопытный факт, что диссертация про интернет-журналистику в Украине была списана с российских диссертаций.

Более подробно об этом вы можете прочитать в материале «Как президент АУП Валерий Иванов и его сын пытаются уйти от ответственности».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
74
Теги