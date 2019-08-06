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Главным сценарием правительства Великобритании является выход страны из Евросоюза без соглашения.

Об этом The Guardian сообщил высокопоставленный европейский дипломат после встречи с советником британского правительства по вопросам Brexit Дэвидом Фростом, передает Укринформ.

«(У Лондона. - Ред.) нет намерений договариваться, что потребует определенного плана. Выход без соглашения сейчас выдается центральным сценарием британского правительства», - сказал дипломат.

По его словам, после встречи с Фростом стало понятно, что Великобритания не имеет другого плана.

Напомним, 24 июля премьер-министром Великобритании стал Борис Джонсон. Он заявлял, что Британия должна оставить Евросоюз до 31 октября, даже если придется сделать это без соглашения. «Сделай или умри, будь что будет», - отмечал он.
ForUm

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