Валерій Дубіль, Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» спільно з партнером Олегом Аверʼяновим та промисловою компанією «Пожмашина» передали Головному управлінню розвідки (ГУР) Міноборони України 8 комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) з імерсійною системою охолодження, пристрої Starlink, генератори та зарядні станції.

Комплекси РЕБ використовуються для боротьби з ворожими дронами та перехоплення звʼязку, що є критично важливим для підрозділів ГУР, які виконують розвідувальні та диверсійні операції на лінії фронту та в тилу ворога.

«Ми розуміємо, що підтримка України з боку США та інших партнерів може скорочуватися. Але це не означає, що наша допомога припиниться. З першого дня війни ми передаємо техніку, автотранспорт, дрони та інші необхідні речі для ЗСУ, ГУР та інших підрозділів. Будемо продовжувати підтримку стільки, скільки це потрібно для нашої перемоги», — сказав СЕО ПК «Пожмашина» Олег Аверʼянов.

Начальник ГУР Кирило Буданов неодноразово наголошував, що технічне забезпечення підрозділів розвідки є одним із ключових факторів успішного виконання бойових завдань. У своїх останніх публічних виступах Буданов підкреслював важливість співпраці з українським бізнесом та волонтерськими організаціями, які допомагають армії в умовах обмеженого фінансування.

«Для нас важливо допомагати не лише військовим на передовій, але й підрозділам, які виконують критично важливі завдання для захисту України. Завдяки партнерству з бізнесом та волонтерами ми можемо забезпечувати армію сучасною технікою, яка рятує життя та допомагає виконувати бойові завдання. Я також вдячний за сприяння у місії Олексію Юренку та Ігорю Коржу», — підкреслив голова наглядової ради БФ молодіжної ініціативи «Надія», перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль.

Передача техніки відбулася в рамках системної допомоги Силам Оборони України, яку фонд та партнери надають з початку повномасштабного вторгнення.

Довідково: за даними Генерального штабу ЗСУ станом на 3 березня 2025 року, загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 878 070 осіб, зокрема за останню добу — 1 350. Також знищено 10 252 танки, 21 290 броньованих машин, 24 019 артилерійських систем та 3 085 крилатих ракет.