ГУР Міністерства оборони України на чолі з Кирилом Будановим отримали сучасні комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ), генератори, станції супутникового зв’язку Starlink, зарядні пристрої та вітамінні засоби з Ізраїлю та США. Гуманітарний вантаж доставлено завдяки співпраці Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» та партнерів Олексія Омельяненка й Євгена Довбні.

«Сьогодні вкрай важливо забезпечити наших захисників не тільки сучасним обладнанням, але й усім необхідним для їхнього здоров’я та ефективної роботи. Ми об’єднали зусилля, щоб допомогти нашим розвідникам, які щоденно виконують надважливі завдання для захисту України», – зазначив меценат Олексій Омельяненко.

За словами керівника ГУР Кирила Буданова, ця допомога є критично важливою для підрозділів ГУР, адже сучасні системи РЕБ дозволяють захищати військових від ворожих дронів, перешкоджати їхній навігації та знешкоджувати керовані боєприпаси.

Генератори та станції зв’язку забезпечують безперебійну координацію під час бойових завдань, а вітамінні засоби підтримують здоров’я та витривалість військових на передовій.

Голова наглядової ради БФ молодіжної ініціативи «Надія», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль наголосив, що ця допомога – результат спільної роботи людей, які щиро підтримують українських захисників:

«Це наша 25-та місія з допомогою Головному управлінню розвідки Кирила Олексійовича за час повномасштабної війни. Загальна сума вантажу для ГУР від нашого фонду сягає десятків мільйонів гривень. Ми вдячні всім, хто долучається до наших ініціатив. Щиро дякую за системну підтримку Олексію Юренку та Ігорю Коржу. Разом можемо зробити більше для наближення перемоги України».

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» продовжує активну роботу з підтримки військових, закликаючи небайдужих долучатися до допомоги.