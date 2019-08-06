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Вчера, 5 августа, в Покровске Донецкой области в одном из домов были найдены 4 бюллетеня по внеочередным выборам народных депутатов Украины, сообщает пресс-служба областной полиции.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт и в присутствии понятых изъяла бюллетени. Все выявленные бюллетени были заполнены сразу за трех кандидатов.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Украины (Фальсификация избирательных документов).

Напомним, 3 августа авиация МВД доставила членов Центральной избирательной комиссии к проблемному избирательному округу №50 в городе Покровск Донецкой области.

4 августа Центральная избирательная комиссия осуществила полномочия ОИК ОВО № 50 и провела повторный подсчет голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа.

На основании протокола ОИК об итогах голосования в округе № 50 ЦИК установила результаты, согласно которым избранным народным депутатом Украины стал представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Руслан Требушкин.

Ранее по факту невыполнения членами ОИК №50 решения суда по пересчету голосов полиция открыла уголовное производство.

 
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