Днями зʼявилось офіційне підтвердження скандальної історії з екс-директором Департаменту нотаріату і державної реєстрації Мінюсту Дмитром Кирилюком: нібито прикриваючись «волонтерською діяльністю», чиновник нібито організував собі багаторазові закордонні гулянки під час війни. Про це стало відомо з публікації видання Oboz.ua.

В рамках відкритого кримінального провадження № 42022100000000263 слідчі ГУНП у м. Києві нібито документально встановили, що Кирилюк – фіктивний волонтер. За підсумками як мінімум чотирьох особистих виїздів за кордон протягом 2022-2023 років, чиновник нібито не задекларував доставку жодного гуманітарного вантажу для потреб українських захисників.

Водночас, нібито зʼявилися свідчення того, як саме один із ключових посадовців Мінʼюсту «волонтерив» під пальмами на морському узбережжі.

Зафіксовані у кримінальному провадженні часові проміжки свідчать, що посадовець, схоже, грівся на пляжах саме в ті періоди, коли реальні волонтери доставляли десятки тон вантажів для ЗСУ в рамках підготовки операцій по звільненню Херсона та літнього контрнаступу 2023 року у Запорізькій області.

До речі, під ймовірною "легендою" волонтера Дмитро Кирилюк нібито організовував кількаразовий лакшері-відпочинок не лише собі, а і своїй дружині – першій віцепрезидентці Нотаріальної палати України Олені Кирилюк.

Наразі ймовірний фігурант, хоч і звільнений з керівної посади в Міністерстві юстиції, але ймовірно зберігає позиції у нотаріальному «бізнесі», а саме – нібито в так званих «чорних» нотаріальних діях, в тому числі на основі спадкових та інших афер з майном людей.

Наскільки цей ймовірний «бізнес» Кирилюка (а ймовірно, і його високопосадової дружини) підпадає під норми Кримінального кодексу і звичайної людської моралі, як відомо з джерел, про це готуються і перевіряються дані для наступних публікацій.