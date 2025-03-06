Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
Валерій Дубіль, БФ молодіжної ініціативи «Надія», спільно з партнерами Олексієм Омельяненком та Євгеном Довбнею доставили комплекси РЕБ Головному управлінню розвідки7
Валерій Дубіль, БФ молодіжної ініціативи «Надія», спільно з партнерами Олексієм Омельяненком та Євгеном Довбнею доставили комплекси РЕБ Головному управлінню розвідки0
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Україна вразила світ своєю незламною культурою на Мюнхенській конференції: прем’єра фільму «Малевич»23