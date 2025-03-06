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Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

 

"У місті продовжують ліквідовувати наслідки російського терору", — йдеться в повідомленні.
Наслідки атаки по Кривому Рогу / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки атаки по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки атаки по Кривому Рогу / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки атаки по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки атаки по Кривому Рогу / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки атаки по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
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