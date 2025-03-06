Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. "У місті продовжують ліквідовувати наслідки російського терору", — йдеться в повідомленні. Наслідки атаки по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА. Наслідки атаки по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА. Наслідки атаки по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

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