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Появилась информация, что рассматривая дело № 463/13379/21, судья Владимир Мармаш, видимо, расчувствовался, и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для Ореста Мельника, обвиняемого по ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабёж, соединённый с насилием). Об этом пишут Власти.
 
Судья Мармаш, видимо «закрыв глаза» на фактические обстоятельства, возражения представителя потерпевшей и на заявление самой потерпевшей, решил выбрать так называемый «ночной» домашний арест, для мужчины, подозреваемого в нападении и избиении девушки, с запретом покидать место жительства только с 22 до 7 часов, а в остальное время суток, подозреваемый может свободно прогуливаться и совершать необходимые действия в отношении, к примеру, потерпевшей и свидетелей и других жителей города.
 
Как сообщает издание, Мармашем, похоже, не учтены обстоятельства совершения преступления, личность подозреваемого, в том числе его проживание в арендованном жилье недалеко от места жительства потерпевшей и свидетелей.
 
«Зато потерпевшая по делу, с многочисленными телесными повреждениями лица и тела, испорченной одеждой осталась просто не услышана судом. На какую защиту надеяться львовянам с таким судьей? О каких еще добрых делах, что „насудил“ Мармаш станет известно?», — резюмирует издание.
ForUm

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