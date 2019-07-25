Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер «NEYMA», который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

Экипаж задержанного судна отпустили.

Сегодня пятый президент Петр Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, хотя его допрос был перенесен на 8 августа.

После выхода из здания на автомобиль Порошенко напали.

НАБУ расследует вероятное хищение бюджетных денег во время строительства пешеходно-велосипедного моста в Киеве, который 25 мая открыл мэр Виталий Кличко.

Кабинет Министров внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение ввести санкции против компаний, причастных к строительству газопровода «Краснодарский Край-Крым» и незаконной добыче газа на оккупированных украинских месторождениях.

Полиция установила автора провокационного видео, в котором грузовик якобы сбивает Владимира Зеленского.

Во время совместной спецоперации Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры при участии Национального антикоррупционного бюро Украины задержан бывший начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», совместно с Оператором газотранспортной системы Украины работает над возможностью уже с января 2020 года начать поставку газа в Украину через Трансбалканский газопровод.