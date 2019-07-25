Нардеп Владимир Арьев сообщил о нападении на автомобиль, в котором находился предыдущий президент Украины Петр Порошенко.

«Титушки только что напали на автомобиль Порошенко на выходе из ГБР, устроили драку с охраной и убежали в сторону площади Победы. За ними погнались два десятка полицейских. Трое-четверо классических титушек-спортсменов. Времена регионалов возвращаются с бешеной скоростью», - написал он в Facebook.

Сегодня пятый президент Петр Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, хотя его допрос был перенесен на 8 августа.