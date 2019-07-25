Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер «NEYMA», который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

По данным пресс-центра ведомства, во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе.

Вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера «NEYMA» (ИМО 8895528, MMSI 273347000, флаг РФ).

«Такие незаконные действия способствовали насильственной, с применением оружия остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа», - напомнили в СБУ.

По факту блокирования танкером «NEYMA» Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, под процессуальным руководством Военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследование.

Согласно собранным Военной прокуратурой и следователями СБУ доказательствам заочно сообщено о подозрении 15 должностным лицам высшего военного руководства РФ, в том числе одному контр-адмиралу, двум вице-адмиралам и генерал-полковнику.

24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер «NIKA SPIRIT», который по телефону ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер «NEYMA», который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Следствие установило, что танкера «NEYMA», с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акта агрессии, которые происходили 25.11.2018, российскими владельцами изменено название на «NIKA SPIRIT».

Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере завершены санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве.

Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

По инициативе Военной прокуратуры Советом национальной безопасности и обороны Украины, соответствующим Решением, введенного в действие Указом Президента Украины от 19.03.2019 №82 / 2019, сроком на 3 года, применены специальные экономические санкции и другие ограничительные меры к ООО «ЮВАС ТРАНС», а именно: заблокированы активы предприятия, ограничены торговые операции, приняты меры для предотвращения вывода, запрета участия в приватизации и аренды государственного имущества и тому подобное.

ООО «ЮВАС ТРАНС» является владельцем Керченского судоремонтного завода, на котором к моменту блокировки Керчь-Еникальского канала находился танкер «NEYMA», а также осуществляла лоцманскую проводку морских судов по указанному каналу.

Как сообщал ForUm, 9 июля Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.