Полиция установила автора провокационного видео, в котором грузовик якобы сбивает Владимира Зеленского. Об этом сообщается на странице «Команда Зеленского» в Facebook.



«Нацполиция открыла уголовное производство по статье «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля»! Более того, за это время старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию относительно обвинений и предполагаемого автора «шедеврального» видео», – говорится в сообщении.

Отмечается, что автору видео грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

«Нацполиция работает максимально эффективно и виновные будут наказаны в ближайшее время. А мы в свою очередь будем рассказывать о развитии событий», – сказано в сообщении.

Напомним, по факту распространения видеоролика, в котором Зеленского якобы сбивает грузовик, открыто уголовное производство.

Команда Зеленского заявила, что видеоролик появился на Telegram-канале, связанном с Президентом Петром Порошенко.

В свою очередь в штабе Порошенко заявили, что не имеют отношения к видео.