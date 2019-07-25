Кабинет Министров внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение ввести санкции против компаний, причастных к строительству газопровода «Краснодарский Край-Крым» и незаконной добыче газа на оккупированных украинских месторождениях, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Такое решение было принято 24 июля во время заседания Кабинета Министров Украины по инициативе МинВОТ.

Таким образом в санкционный список попали 18 юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, и еще 6 - зарегистрированных на территории временно оккупированного Крыма.

Также в санкционный список попали предприятия, которые привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг заводу оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации «АО «Завод Фиолент», который расположен на территории временно оккупированного Крыма. Среди них предприятия, зарегистрированные на территории РФ, КНР, Республики Турция и Боснии и Герцеговины.

В министерстве подчеркнули, что такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимации незаконной оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя Российской Федерацией, а также создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету территориальной целостности Украины.

«Введение санкций ко всем причастным предприятиям задействованным в процесс строительства магистрального газопровода «Краснодарский Край - Крым» и незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождениях создаст почву для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения экономических отношений со странами Европейского союза и Соединенными Штатами Америки. Введение санкций в указанный перечень юридических лиц создаст правовые основания для его расширения», – сказано в сообщении.

В МинВОТ подчеркнули, что в дальнейшем соответствующие распоряжения будет вынесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, 20 марта Президент своим указом № 82/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», которым были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц РФ.