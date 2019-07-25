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Во время совместной спецоперации Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры при участии Национального антикоррупционного бюро Украины задержан бывший начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Ему инкриминируется причастность к уголовному правонарушению, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

«Руководство Национальной полиции Украины отмечает непримиримое отношение к любым нарушениям законодательства, несмотря на ранги сотрудников, а также будет настаивать на объективном расследовании и привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством», – сказано в сообщении.
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