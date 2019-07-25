Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», совместно с Оператором газотранспортной системы Украины работает над возможностью уже с января 2020 года начать поставку газа в Украину через Трансбалканский газопровод. Об этом сообщил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, передает УНИАН.

«Южноевропейские страны активно диверсифицируют поставки: каспийский газ через TANAP (газопровод из Азербайджана до греческой границы. – Ред.) и LNG поставки создают хорошую конкуренцию российскому газу. Работаем над тем, чтоб уже с января можно было осуществлять поставки газа в Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», - отметил он.

При этом пояснив, что для того, чтобы начать поставки катарского газа прямо в Украину, необходимо решить основную проблему - договориться с Турцией о проходе танкеров с топливом через пролив Босфор.

Макогон отметил, что на днях катарский газ впервые был доставлен на LNG терминал в Грецию на судне класса Q-Flex, который может перевозить более 210 тысяч кубометров сжиженного газа.

Напомним, ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что транзит через Украину после 2019 года может происходить на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ; в противном случае Украина через арбитраж требует компенсацию 10 млрд долларов.

В то ж время начальник юридического департамента Газпрома Сергей Кузнец заявил, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.

Нафтогаз в качестве запасного варианта предлагает российскому Газпрому вместо договора на транзит газа заключить контракт на условиях «своп».