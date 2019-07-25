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Пятый президент Петр Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, хотя его допрос был перенесен на 8 августа.

Порошенко приехал в тот момент, когда спикер ГБР Анжелика Иванова давала брифинг, сообщает Украинская правда.

«Несмотря на то, что ни я, ни мои представители ни разу не получали ни одного документа по приглашению... несмотря на то, что сегодня была международная встреча у меня назначена на 15:00, я вынужден был перенести международную встречу. И сегодня явиться сюда для того, чтобы полностью опровергнуть потуги Портнова (Андрей Портнов - экс-заместитель главы Администрации Виктора Януковича - УП) и его приспешников из РФ для того, чтобы дискредитировать Украину. У них это точно не получится», - заявил Порошенко.

После этого он вошел в здание.

Ранее директор ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований в четверг, 25 июля, и повторно вызван на 8 августа.

«Получили заявление от адвоката Петра Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и одновременной просьбой перенести его на несколько недель», - отметил он.
ForUm

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