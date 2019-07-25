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НАБУ расследует вероятное хищение бюджетных денег во время строительства пешеходно-велосипедного моста в Киеве, который 25 мая открыл мэр Виталий Кличко. Об этом в эфире 112 Украина заявил директор НАБУ Артем Сытник. 

Сытник подтвердил, что в бюро открыто производство о злоупотреблениях и возможном хищении бюджетных денег. Таким образом НАБУ расследует, не завысили ли стоимость выполненных работ во время строительства моста. 

«Действительно такое производство есть, очень много публикаций по этому поводу было и заявлений. Поэтому мы отреагировали на все это и зарегистрировали производства, будем его расследовать. Основной состав преступления, которое мы расследуем, это хищение или растрата бюджетных средств. Будем исследовать, насколько обоснована стоимость этих работ и их качество», - сказал Артем Сытник. 

Напомним, пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку, открыли 26 мая ко Дню Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко Стоимость заявил, что стоимость пешеходно-велосипедного моста не изменилась по сравнению с предварительно заявленной, и все упреки о якобы подорожании объекта являются ложью и манипуляциями.
ForUm

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