Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований в четверг, 25 июля, и повторно вызван на 8 августа.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба.

«Получили заявление от адвоката Петра Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и одновременной просьбой перенести его на несколько недель», - написал он в Телеграмм-канале.

Труба напомнил, что согласно УПК, если дважды свидетель не является на допрос, ГБР может применить принудительный привод. «Но на этот раз мы даем экс-президенту третий шанс - достойно прийти на допрос и предоставить показания», - отметил он.

«Итак, ждем Петра Порошенко через две недели - 8 августа. Если и в дальнейшем будут появляться «уважительные причины» для переноса этой даты, будем выполнять нормы УПК и применять привод», - заявил директор ГРБ.

Как сообщал ForUm, вчера, 24 июля, Порошенко пришел в ГБР.

Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос 24, а не 25 июля, как это было определено следователем, заявил Труба.