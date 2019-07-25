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Экипаж задержанного в Украине судна отправляется домой, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Киеве Дениса Голенко.

«Удалось подтвердить информацию о том, что экипаж по решению судовладельца отправляется домой, само судно пока остается в Измаиле», - сказал Голенко.

Ранее издание Strana.ua со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщило, что «моряков, которых сегодня задержали на российском танкере, отпустили на свободу... При этом с российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя». «Что чисто юридически не мешает им выехать из Украины - по делу моряки проходят как свидетели. Следовательно, никаких ограничений на передвижение не имеют», - отметило издание.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила о задержании в порту Измаил Одесской области российского танкера Neyma, который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Сейчас танкер носит название NIKA SPIRIT, он бы переименован после инцидента в Керченском проливе.
ForUm

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