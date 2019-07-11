Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ.

Суд Европейского Союза аннулировал санкции в отношении беглого президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Зеленский предлагает люстрировать лиц, которые в период с 23 февраля 2014 го по 19 мая 2019 занимали должности президента Украины, председателя Верховной Рады, генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

«Укрпочта» будет осуществлять доставку пенсий с 1 января 2020 только при условии принятия экономически обоснованного или рыночного тарифа.

С 1 сентября в Украине вводится правило для детей 1-4 классов носить в темное время суток специальные светоотражающие жилеты, чтобы быть заметными для водителей и участников дорожного движения.

Верховная Рада приняла во втором чтении Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки.

Нардепы во второй раз не смогли уволить министра иностранных дел Павла Климкина и не назначили на эту должность внешнеполитического советника президента Вадима Пристайко.

В Ужгороде стреляли в начальника управления защиты экономики Закарпатья Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Андрея Иванкива.

Выплачивать украинские пенсии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей до возвращения этих территорий под контроль украинской власти – невозможно, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

Пятого президента Украины Петра Порошенко 17 июля вызывают на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Верховная Рада приняла закон №6449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости», которым усилена ответственность за изнасилование и растление несовершеннолетних лиц.

В Харькове восстановили бюст маршала СССР Георгия Жукова, снесенный 2 июня.