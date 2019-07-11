«Укрпочта» будет осуществлять доставку пенсий с 1 января 2020 только при условии принятия экономически обоснованного или рыночного тарифа. Об этом говорится в открытом письме генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

«Укрпочта, как и страна, сегодня имеет выбор – стать одной из самых успешных компаний Украины и объектом инвестиций международных игроков, или исчезнуть, снова превратившись в совковый «собес». Мы приложили много усилий, чтобы получить шанс на изменения и больше не хотим его терять, становясь заложниками политики и пустых обещаний, ставя под угрозу будущее 2-го работодателя Украины. Поэтому я заранее предупреждаю Вас, Министерство социальной политики и Пенсионный Фонд о том, что с 1 января 2020 Укрпочта не будет доставлять пенсии по нынешнему убыточному тарифу», - говорится в открытом письме.

Руководитель Укрпочты заявил, что у правительства есть время до 1 сентября избрать один из 2-х путей решения вопроса пересмотра тарифа по доставке пенсий.

Первый – это принять новый тариф на доставку пенсий, который еще в ноябре 2017 был утвержден Министерством инфраструктуры и Министерством экономического развития и торговли. Но он торпедируется Министерством социальной политики.

Второй путь – вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер, чтобы рынок решил стоимость этой услуги.

«Это должно быть на рыночных условиях, определенных на открытом тендере, а не с регулируемым тарифом или выписанным под один банк постановлением, как это было с переселенцами Донбасса. Нельзя нарушать права человека, вынуждая, особенно пожилых людей или людей с ограниченными возможностями, получать выплаты только в одном банковском учреждении, к которому еще надо ехать 30-50 км. Тогда речь шла о 200 тыс. чел., сейчас - уже о миллионах наименее защищенных граждан», - подчеркивает Смелянский.

«Мы бы хотели избежать ультиматумов в конце года, поэтому озвучиваем проблему заблаговременно, чтобы Кабмин имел время на утверждение тарифа или все стороны успели подготовиться к открытому тендеру», - сказал он.

Как сообщал ForUm, в прошлом году Президент Украины Петр Порошенко приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения в сельской местности, а также посоветовал Смелянскому пересмотреть размер своей зарплаты в сторону уменьшения.

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский заявлял, что ПАО намеревалось с 1 января 2019 года прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тысяч отделений в сельской местности в случае неповышения тарифов на доставку пенсий. Он также заявил, что с января 2019 года«Укрпочта» закроет до 7000 почтовых отделений, если не будет повышен тариф.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман, заявил, что не допустит этого.