Верховная Рада приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки.

Как сообщается на сайте парламента, этот Кодекс определяет гарантии права граждан на участие в формировании состава представительных органов государственной власти, представительного органа власти Автономной Республики Крым и представительных органов и выборных лиц местного самоуправления, регулирует подготовку и проведение различных типов выборов.

Кодекс регулирует подготовку и проведение выборов Президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, сельских, поселковых, городских, районных в городах советов, сельских, поселковых, городских голов, предусмотренных Конституцией Украины.

Избирательный кодекс состоит из трех книг «Общая часть», «Общенациональные выборы» и «Местные выборы».

В Книге Первой определены общие принципы проведения выборов, типы и виды выборов, основные принципы избирательного права, избирательные права граждан Украины, права и возможности избирателей на участие в избирательном процессе, связанные с правом голоса, основные принципы и субъектов избирательного процесса, публичность и открытость избирательного процесса, систему территориальной организации выборов, полномочия и формы деятельности избирательных комиссий, в том числе Центральной избирательной комиссии, систему избирательных комиссий общенациональных выборов, общие принципы и порядок ведения Государственного реестра избирателей, а также урегулирован вопрос подготовки и проведения голосования, подсчета голосов избирателей, обжалование нарушений избирательного законодательства и тому подобное.

В Книгу Вторую отнесены вопросы организации и порядка проведения общенациональных выборов – выборов Президента Украины и выборов народных депутатов Украины, особенности их финансирования и т.п.

Вопросы организации и порядка проведения местных выборов (выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, сельских, поселковых, городских, районных в городах советов, сельских, поселковых, городских голов, сельских, поселковых старост) урегулированы в Книге Третей.

Согласно Избирательному кодексу, выборы народных депутатов Украины проводятся на основе пропорциональной системы по избирательным спискам кандидатов в депутаты от политических партий. При этом в распределении мандатов депутатов будут участвовать избирательные списки кандидатов, которые по итогам голосования на выборах депутатов набрали четыре процента и более действительных голосов избирателей в общегосударственном избирательном округе. При этом будет применяться избирательная система, которая «позволяет персонифицировать голосования («открытые» списки кандидатов).

После вступления в силу Избирательного кодекса Закона Украины «О выборах Президента Украины», «О выборах народных депутатов Украины», «О местных выборах», «О Государственном реестре избирателей», «О Центральной избирательной комиссии» потеряют силу.

Переходными положениями предусмотрено, что «Избирательный процесс, который начался до вступления в силу Книгой Третьей настоящего Кодекса, осуществляется в порядке, который действовал до вступления в силу Книгой Третьей настоящего Кодекса».

Избирательный кодекс вступит в силу с 1 декабря 2023 года.