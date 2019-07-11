Суд Европейского Союза аннулировал санкции в отношении беглого президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Так, санкции сняли с его сына Александра Януковича, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, бывшего генпрокурора Виктора Пшонки, его сына Артема Пшонки, экс-главы администрации президента Андрея Клюева, передает 112 Украина.

«Решение о замораживании средств в отношении этих лиц неоднократно продлевалось на один год на том основании, что украинские власти привлекали их к уголовной ответственности за незаконное присвоение государственных средств или активов. Они подали иски в Генеральный суд, оспаривая действия (ЕС), продлевающие замораживание их средств в 2016 и 2017 годах в том, что касается Виктора Януковича и одного из его сыновей, а в 2018 году в отношении других лиц, на том основании, что, в частности, Совет не выполнил критерии включения в перечень. Согласно сегодняшнему решению, Генеральный суд поддерживает действия украинцев, отменяя ограничительные меры, принятые против них в течение этих периодов», - говорится в сообщении.

Отметим, что решение касается санкций, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов.

Указанные политики были впервые внесены в 2014 году в список лиц, которые подлежат заморозке средств. Основанием стало то, что они подлежали уголовному преследованию в Украине по растрате украинских государственных средств и их незаконным переводам за пределы страны.