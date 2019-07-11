В сторону начальника управления защиты экономики Закарпатья Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Андрея Иванкива было осуществлено пять выстрелов. Об этом во время брифинга заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Сегодня утром произошло ЧП. Было осуществлено пять выстрелов в нашего офицера на Закарпатье, когда он ехал на работу. Это была направленная ​​акция, попытка остановить действующее подразделение полиции, которое на Закарпатье эффективно борется с контрабандными проявлениями», - сказал Аваков.

«В течение последних нескольких месяцев полицией ведется системная атака на всю контрабандную инфраструктуру Западного региона. И мы видим, что недобросовестные люди таким образом пытаются сопротивляться. Хочу заявить, что это нас ни в коей мере не остановит, а наоборот делает более решительными», - сказал Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что деньги, которые правонарушители получат от сбыта контрабанды, могут быть использованы при попытках вмешательства в избирательный процесс.

«На контрабандные, грязные деньги, пытаются в том числе вмешаться в избирательный процесс, который сейчас проходит на Закарпатье, во Львовской области, Ивано-Франковской области. У нас достаточно и сил, и чести оказывать этому сопротивление», - сказал Аваков.

«Наш офицер при следовании на работу получил пять пулевых выстрелов. Он не пострадал, однако ранена жительница Ужгорода», - сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

Он подчеркнул, что одной из рабочих версий расследования покушения на убийство начальника УЗЭ Закарпатья является его эффективная работа.

«В качестве примера назову наиболее резонансе производство за последний год, которые были направлены в суд, которые и будут в основе рабочих версий покушения на жизнь сотрудника полиции. Это: объявления подозрения прежнему руководитель областной таможни ГФС (убытки 13 млн гривен), начальнику областного автодора объявленную подозрение в хищении (2 млн гривен), руководству города Ужгорода в хищении (6 млн гривен). Объявлен подозрение первому заместителю начальника областного лесхоза за злоупотребление (2,6 млн гривен), главе Виноградовской РГА - задокументирована сумма взятки (30 тыс. гривен). Объявлен ряд подозрений членам преступной группы, которые организовала сеть заведений незаконного игорного бизнеса», - добавил Князев.

Напомним, Иванкив накануне заявил, что бывшего начальника Закарпатской таможни ГФС подозревают в растрате почти 13 млн гривен.