Команда президента Украины Владимира Зеленского наработала законопроект, направленный на усиление люстрации. Об этом заявил Зеленский сообщил в своем видеообращении 11 июля.

По словам президента, предлагается люстрировать лиц, которые в период с 23 февраля 2014 го по 19 мая 2019 занимали должности президента Украины, председателя Верховной Рады, генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

Люстрацию также предлагается распространить на народных депутатов Украины и членов правительства этого периода.

«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, мы предлагаем ее усилить», - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что этот законопроект дает только общественную оценку деятельности указанных лиц, и выразил уверенность, что в будущем они получат и справедливую юридическую оценку.

Президент отметил, что к такому решению его подтолкнуло увиденное за время пребывания в должности.

«Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней и понимаю: это – безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые - на самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово!» - убежден он.

«Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, - навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством», - добавил президент.