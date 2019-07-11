также в разделеПолитика
Дуда просит Зеленского возобновить эксгумации поляков в Украине 7
У Зеленского подтвердили разговор с Путиным 19
Климкин прокомментировал решение ВР по его отставке словами песни 21
Путин ответил на предложение Зеленского о встрече 32
У Зеленского вслед за Кабмином заявили с снижении цены на газ 22
Рада снова провалила отставку Климкина 28
Путин ответил на вопрос о Медведчуке и «нормандском формате» 65
Медведев пообещал рассмотреть отмену санкции в отношении украинских предприятий 20
Рада вернула «зеленый» тариф для домашних электростанций 13
Медведчук: Мы продолжим заниматься переговорами о мире на Донбассе, несмотря на давление власти 20
Туск назвал распад СССР благословением 15
Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его окружения 48
Рада приняла закон о реестре и химической кастрации педофилов 22
Зеленский предлагает люстрировать Порошенко, нардепов и министров 144
Эксперт: Мураев способен на любую подлость, что он доказал предательством Шария 131
Рада ратифицировала соглашение о ЗСТ с Израилем 50
Климкин дал совет Зеленскому по переговорам с Путиным 38
Медведчук: Ложь Зеленского – это месть за мою принципиальную позицию по Донбассу 54

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый контакт глав двух государств после избрания Зеленского на пост, сообщает Интерфакс.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными. В ходе разговора стороны договорились продолжать эту работу на уровне экспертов.

Кроме того, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.

8 июля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Владимиру Путину провести в Минске переговоры о ситуации в Донбассе. Оно было размещено в фейсбуке политика.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Белоруссии - ИФ) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал тогда Зеленский.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1328 грн.
38
Теги