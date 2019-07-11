Верховная Рада приняла закон №6449. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости».

Как сообщается на сайте парламента, законодательным актом усилена ответственность за изнасилование и растление несовершеннолетних лиц.

Внесенными изменениями в статью 152 Уголовного кодекса, в частности, ужесточено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с применением принудительной химической кастрации.

В этой связи Уголовный кодекс дополнен новой статьей 59-1, которой вводится новый вид наказания – «наказание в виде принудительной химической кастрации, которая заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность».

Законом дополнен закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» нормами, которыми предусматривается осуществление административного надзора в отношении совершеннолетних лиц, осужденных к лишению свободы в соответствии со статьями 152, 153, 155, 156 Уголовного кодекса Украины за изнасилование несовершеннолетней или несовершеннолетнего, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетней или несовершеннолетнего, половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, развращение несовершеннолетних, которое устанавливается пожизненно.

Кабмину поручено ввести создание публичного реестра лиц, осужденных к лишению свободы в соответствии со статьями 152, 153, 155, 156 Уголовного кодекса Украины..