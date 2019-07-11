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Верховная Рада во второй раз не смогла уволить министра иностранных дел Павла Климкина и не назначила на эту должность внешнеполитического советника президента Вадима Пристайко.

За увольнение Климкина проголосовали всего 160 нардепов из 226 необходимых, сообщает Украинская правда.

Против проголосовал лишь нардеп «БПП» Владимир Арьев – глава украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Председатель комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко выразила надежду, что Пристайко в должности министра не будет затягивать с назначением заместителей и инициирует ротацию послов.

При обсуждении нардепов удивило, почему Климкин хочет покинуть ведомство за несколько месяцев до смены правительства и не остается для того, чтобы передать дела своему преемнику.

На заседании присутствовал Пристайко, Климкина не было.

Напомним, 6 июня Верховная Рада провалила голосование за увольнение Климкина. Его отставку поддержали только 137 депутатов. 17 мая он написал заявление об отставке.  

1 июля Климкин заявил о намерении уйти в политический отпуск.  
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