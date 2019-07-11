С 1 сентября в Украине вводится правило для детей 1-4 классов носить в темное время суток специальные светоотражающие жилеты, чтобы быть заметными для водителей и участников дорожного движения. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Он напомнил, что решение принято весной – во время проведения всеукраинского Координационного совещания по вопросам безопасности дорожного движения. Образец специальной одежды для детей уже подготовлен. Глава правительства продемонстрировал жилет мамам и папам, которые собрались в Киеве обсудить вопросы правительственной инициативы «Чужих детей не бывает».

«С 1 сентября, 1-4 классы, все ученики должны быть со спецжилетамы, которые дадут возможность ребенку быть заметным в темное время суток, - сказал Гройсман. - Надо создать систему защиты детей. Вопрос безопасности на дорогах здесь имеет важнейшее значение».

Жилеты будут индивидуальными и бесплатными. «Это еще одна наша инициатива для детей», - сказал Гройсман.