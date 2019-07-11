также в разделеОбщество
Начальник Волынской таможни объявлен в розыск 20
Абромавичуса назначили главой набсовета «Укроборонпрома» 14
Кандидат от «Батькивщины» Коровченко продал украинцам колбасу из ослятины 45
Укрзализныця: Компания-«прокладка» годами зарабатывала на онлайн-продаже билетов 15
Суд ЕС вскоре может отменить санкции против Януковича и Ко 26
Порошенко вызвали на допрос в ГБР 42
Филарет объяснил, зачем дал интервью российским пропагандистам 42
В Беларуси боевику «ДНР» дали 2 года тюрьмы 13
В Харькове восстановили памятник Жукову 59
В Кабмине требуют отстранить главу Донецкой ОГА из-за обстрела колонны 80
В «ЛНР» заявили, что ремонт моста в Станице Луганской сочтут за акт агрессии 87
Экс-начальника Закарпатской таможни подозревают в растрате почти 13 миллионов 22
МИД об обстреле колонны на Донбассе: Вдохновленная ПАСЕ Россия не остановится 68
10 июля. Картина дня 33
Укрзализныця рассказала о борьбе с расхитителями топлива в своих рядах 34
80% нелегальных иностранных работников в Чехии – украинцы 17
Бориспольский чиновник, которого выгнал Зеленский, обещает судиться 59
СБУ: Подполковник Нацгвардии с гражданством РФ собирал секретные данные об АТО 102

С 1 сентября в Украине вводится правило для детей 1-4 классов носить в темное время суток специальные светоотражающие жилеты, чтобы быть заметными для водителей и участников дорожного движения. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Он напомнил, что решение принято весной – во время проведения всеукраинского Координационного совещания по вопросам безопасности дорожного движения. Образец специальной одежды для детей уже подготовлен. Глава правительства продемонстрировал жилет мамам и папам, которые собрались в Киеве обсудить вопросы правительственной инициативы «Чужих детей не бывает».

«С 1 сентября, 1-4 классы, все ученики должны быть со спецжилетамы, которые дадут возможность ребенку быть заметным в темное время суток, - сказал Гройсман. - Надо создать систему защиты детей. Вопрос безопасности на дорогах здесь имеет важнейшее значение».

Жилеты будут индивидуальными и бесплатными. «Это еще одна наша инициатива для детей», - сказал Гройсман.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
39
Теги