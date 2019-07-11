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В Харькове восстановили бюст маршала СССР Георгия Жукова, который снесли 2 июня. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес.

«Как и обещал – сегодня вернули на место», – написал он в  Facebook, обнародовав фото восстановленного памятника.

Напомним, 2 июня в Харькове представители ряда общественных организаций и партий снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова. По данному факту правоохранители открыли два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 («Хулиганство») и ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа»).

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, выражая позицию Владимира Зеленского по этому вопросу, сообщала, что ситуацию насчет сноса памятника маршалу СССР Георгию Жукову должен решить мэр Харькова Геннадий Кернес, а России стоит прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины.

Украинский институт национальной памяти напоминает, что согласно Закону Украины о декоммунизации памятник Жукову должен быть демонтирован
ForUm

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