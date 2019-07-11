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Пятого президента Украины Петра Порошенко 17 июля вызывают на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает УНИАН.

«Могу только подтвердить, что Порошенко действительно вызывают на 17 число (июля)», - сказала она.

В ГБР пока не сообщили ни времени начала допроса, ни в рамках какого производства экс-президента вызывают для проведения следственных действий.  

Как сообщал ForUm, в мае следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение

в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений, предусмотренных ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 УК (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).
«Речь идет о событиях 25 ноября 2018, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское моря в районе Керченского пролива», - говорится в сообщении.
 
ForUm

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