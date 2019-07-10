Европейский Союз 10 июля официально передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг, построенный на месте катастрофы Чернобыльской атомной электростанции.

Фото: Антон Усов

Около 15:00 в районе южной окраины Гранитного враждебным ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб, еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести.

Печерский суд отказал Генеральной прокуратуре в аресте имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили подполковника Национальной гвардии Украины, имеющего гражданство Российской Федерации, который собирал секретные данные об АТО.

Премьер-министра Владимир Гройсман поручил Минфину и Минобороны найти деньги на парад на День Независимости.

В Киеве начали эвакуацию авто, припаркованных в запрещенных местах, а инспекторы по парковке начали штрафовать киевских водителей.

Представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины изменили правила участия в отборочном конкурсе на детское «Евровидение».

Задержанный Службой безопасности Украины бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах может быть причастен к аварии пассажирского Boeing рейса MH17 в Донецкой области и был свидетелем этих событий.

Детективы Национального антикоррупционного бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему председателю одной из областных государственных администраций о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 УК Украины).