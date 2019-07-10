В Киеве начали эвакуацию авто, припаркованных в запрещенных местах. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.
По словам мэра столицы Виталия Кличко, особое внимание инспекторов и полиции – к машинам, оставленным на полосах общественного транспорта.
«Центр организации дорожного движения столицы совместно с патрульной полицией Киева работают над упорядочиванием движения общественного транспорта. Сегодня утром массово эвакуировали автомобили на бульваре Шевченко - от Бессарабской площади до Площади Победы и с противоположной стороны. И это – не однодневная акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы», - заявил Кличко.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время