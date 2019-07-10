также в разделеСтолица
В Киеве арестовали мужчину за многомиллионные аферы с элитными авто 9
В Киеве разоблачили группу «черных риэлторов» 25
Из-за масштабного фестиваля киевского метро будет работать дольше 26
Сегодня будет закрыт выход со станции метро «Житомирская» 23
В Киеве на Набережном шоссе пьяный водитель влетел в такси с семьей и двухлетним ребенком 24
120 киевским улицам обещают современное освещение в этом году 20
Полиция рассказала подробности стрельбы в центре Киева 45
В киевском метро появился необычный офис полиции 40
Кличко грозит досрочными выборами в случае разделения постов мэра и главы КГГА 56
Замдиректора департамента КГГА задержали на взятке 91
Полиция наказала водителя, заехавшего на пешеходный «мост Кличко» 34
Кличко заявил об угрозе затягивания строительства Шулявского моста 231
Кличко назвал манипуляциями разговоры о стоимости нового моста в Киеве 46
В Киеве объявлено штормовое предупреждение 19
Июнь в Киеве стал самым теплым за 139 лет 23
В киевском кафе иностранцы подстрелили мужчину 51
Жителей Киева предупредили о загрязнении воздуха 43
На Киев обрушился мощный ураган 292

В Киеве начали эвакуацию авто, припаркованных в запрещенных местах. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы. 

По словам мэра столицы Виталия Кличко, особое внимание инспекторов и полиции – к машинам, оставленным на полосах общественного транспорта.

«Центр организации дорожного движения столицы совместно с патрульной полицией Киева работают над упорядочиванием движения общественного транспорта. Сегодня утром массово эвакуировали автомобили на бульваре Шевченко - от Бессарабской площади до Площади Победы и с противоположной стороны. И это – не однодневная акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы», - заявил Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги