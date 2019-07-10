также в разделеОбщество
Части жителей аварийного дома в Лисичанске разрешили вернуться в квартиры 13
Главред «Эха Москвы» заявил, что передал Зеленскому письмо матери Вышинского 20
Печерский суд отказался арестовывать имущество Ющенко 19
Урок Maruv: НОТУ изменила правила участия в детском «Евровидении» 31
Военный за взятки разрешал поиграть в пейнтбол на охраняемом объекте 21
Житель Мариуполя пытался провезти в Донецк 3,5 кг серебра 57
Украина впервые примет ежегодную встречу экспертов pro bono и интеллектуального волонтерства 30
Bellingcat: Цемах может стать ключевым свидетелем по делу МН17 50
В Украине живут 15 «воров в законе», из них 12 – долларовые миллионеры 60
ГПУ повторно направила в Офис президента запрос о заявлениях Мендель 17
В НАБУ объяснили причину обысков в ФГИ 42
Суд отпустил «экс-министра» Крыма, обвинямого в госизмене 35
9 июля. Картина дня 39
Синоптик: На жару не рассчитывайте 83
САП обжалует оправдательный приговор по делу «Краяна» 26
В РФ предъявили окончательное обвинение всем пленным украинским морякам 63
МинВОТ создало словарь терминов по войне на Донбассе 27
Минздрав предлагает запретить обрезку деревьев, сжигание листьев и соль на дорогах 33

Детективы Национального антикоррупционного бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему председателю одной из областных государственных администраций о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

Следствие установило, что экс-чиновник в электронной декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн грн и 8 млн грн соответственно, а декларацию 2015 года вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 гг. имущества – недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

Сообщение о подозрении экс-губернатору направлено по почте из-за невозможности вручения его лично – такой порядок предусмотрен УПК Украины.

Бывшему чиновнику о вызове в НАБУ детективы сообщили заранее, он лично подтвердил намерение явиться в бюро 9 июля в 14:00. Но этого не произошло. С тех пор экс-чиновник на звонки детективов не отвечает. По месту жительства лицо, представившееся охранником, сообщило детективам, что бывшего губернатора нет, получать документы это лицо отказалось.

В течение пребывания детективов рядом с местом проживания экс-чиновника из нескольких автомобилей за ними наблюдали неустановленные лица.

Расследование фактов недекларирования состояния детективы НАБУ начали при каденции топ-чиновника в январе 2017 года.

По данным СМИ, речь идет о бывшем  председателе Запорожской областной государственной администрации Константине Брыле.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2648 грн.
20
Теги