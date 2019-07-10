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Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили подполковника Национальной гвардии Украины, имеющего гражданство Российской Федерации.

По данным пресс-центра СБУ, в 2014 году мужчина, поддерживая идеологию так называемого «русского мира», выехал в оккупированный Крым «в поисках лучшей доли». Он получил паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, стал на воинский учет и в льготном порядке оформил российскую военную пенсию, поскольку в 1995 году в составе ВС страны-агрессора участвовал в боевых действиях в Чечне.

Сотрудники СБУ установили, что в 2016 году подполковник устроился на военную службу в Главное управление Национальной гвардии при содействии бывшего руководства НГУ. Он получил допуск к государственной тайне и инициативно обратился к командованию о направлении его в район проведения антитеррористической операции.

Находясь в штабе АТО, подполковник, нарушая установленные требования режима секретности, накапливал на личных флэш-носителях большой объем секретной информации по выполнению боевых задач подразделениями НГУ из состава сил антитеррористической операции.

Для предупреждения утечки и разглашения сведений, составляющих государственную тайну, сотрудники военной контрразведки СБ Украины изъяли из незаконного оборота обнаруженыные носители информации, подполковника отстранили от исполнения служебных обязанностей, полученные в отношении него материалы переданы в органы досудебного расследования.
ForUm

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