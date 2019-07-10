также в разделеСтолица
В Киеве напали на нардепа Березу 181
В Киеве арестовали мужчину за многомиллионные аферы с элитными авто 20
В Киеве начали эвакуировать припаркованные в запрещенных местах авто 37
В Киеве разоблачили группу «черных риэлторов» 32
Из-за масштабного фестиваля киевского метро будет работать дольше 26
Сегодня будет закрыт выход со станции метро «Житомирская» 23
В Киеве на Набережном шоссе пьяный водитель влетел в такси с семьей и двухлетним ребенком 24
120 киевским улицам обещают современное освещение в этом году 20
Полиция рассказала подробности стрельбы в центре Киева 45
В киевском метро появился необычный офис полиции 40
Кличко грозит досрочными выборами в случае разделения постов мэра и главы КГГА 56
Замдиректора департамента КГГА задержали на взятке 91
Полиция наказала водителя, заехавшего на пешеходный «мост Кличко» 34
Кличко заявил об угрозе затягивания строительства Шулявского моста 231
Кличко назвал манипуляциями разговоры о стоимости нового моста в Киеве 46
В Киеве объявлено штормовое предупреждение 19
Июнь в Киеве стал самым теплым за 139 лет 23
В киевском кафе иностранцы подстрелили мужчину 52

Инспекторы по парковке начали работать в центральной части Киева, где наблюдается самая большая проблема с парковкой – в частности, в Печерском, Шевченковском и частично Голосеевском районах. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Инспекторы по парковке в июле перешли ко второму этапу деятельности – фиксации в режиме фотосъемки или видеозаписи нарушений правил дорожного движения, а также вынесения постановлений об административных взысканиях. В течение последних нескольких месяцев инспекторы работали в предупредительном режиме.

Напомним, в Киеве также начали эвакуацию авто, припаркованных в запрещенных местах совместно с патрульной полиции Киева.

Как работает инспекция по парковке:

  • инспектор по парковке будет печатать сообщения о привлечении к административной ответственности, которое размещается на лобовом стекле автомобиля;
  • вынесенные постановления об административных взысканиях с доказательной базой правонарушения будут посылать владельцам транспортных средств заказными письмами в течение трех дней со дня вынесения постановления об административном взыскании;
  • инспекторы не имеют права принимать наличные в счет оплаты парковки или в счет оплаты штрафов, наложенных на месте совершения правонарушения, ведь за это предусмотрен штраф в размере от 15 до 70 необлагаемых минимумов.

Инспекторы по парковке могут оштрафовать за:

  • нарушение правил остановки и стоянки автомобиля (ч. 1 статьи 122 КУоАП) - размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 - штраф в размере 255 грн;
  • нарушение правил остановки и стоянки автомобиля (ч. 3 статьи 122 КУоАП) - размещение автомобиля создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, в том числе:
  • остановка ближе 30 метров от посадочных площадок общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
  • остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;
  • остановка ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда
  • остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;
  • стоянка в местах, где создает препятствие для движения пешеходов, - штраф в размере 510 грн с временным задержанием (эвакуацией) автомобиля.

Киевляне могут оставлять информацию о нарушениях парковки через контакт-центр по номеру 15-51. Кроме того, можно позвонить в полицию на номер 102 и по телефону: 0-800-300-516 (справочная служба КП «Киевтранспарксервис»).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги