Инспекторы по парковке начали работать в центральной части Киева, где наблюдается самая большая проблема с парковкой – в частности, в Печерском, Шевченковском и частично Голосеевском районах. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Инспекторы по парковке в июле перешли ко второму этапу деятельности – фиксации в режиме фотосъемки или видеозаписи нарушений правил дорожного движения, а также вынесения постановлений об административных взысканиях. В течение последних нескольких месяцев инспекторы работали в предупредительном режиме.

Напомним, в Киеве также начали эвакуацию авто, припаркованных в запрещенных местах совместно с патрульной полиции Киева.

Как работает инспекция по парковке:

инспектор по парковке будет печатать сообщения о привлечении к административной ответственности, которое размещается на лобовом стекле автомобиля;

вынесенные постановления об административных взысканиях с доказательной базой правонарушения будут посылать владельцам транспортных средств заказными письмами в течение трех дней со дня вынесения постановления об административном взыскании;

инспекторы не имеют права принимать наличные в счет оплаты парковки или в счет оплаты штрафов, наложенных на месте совершения правонарушения, ведь за это предусмотрен штраф в размере от 15 до 70 необлагаемых минимумов.

Инспекторы по парковке могут оштрафовать за:

нарушение правил остановки и стоянки автомобиля (ч. 1 статьи 122 КУоАП) - размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 - штраф в размере 255 грн;

нарушение правил остановки и стоянки автомобиля (ч. 3 статьи 122 КУоАП) - размещение автомобиля создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, в том числе:

остановка ближе 30 метров от посадочных площадок общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

остановка ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда

остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

стоянка в местах, где создает препятствие для движения пешеходов, - штраф в размере 510 грн с временным задержанием (эвакуацией) автомобиля.

Киевляне могут оставлять информацию о нарушениях парковки через контакт-центр по номеру 15-51. Кроме того, можно позвонить в полицию на номер 102 и по телефону: 0-800-300-516 (справочная служба КП «Киевтранспарксервис»).