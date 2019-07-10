Сегодня, 10 июля, около 15:00 в районе южной окраины Гранитного враждебным ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил.

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести, сообщает пресс-центр ООС.

Обстрел автомобиля Вооруженных сил Украины в селе Гранитное – попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновления переговоров в нормандском формате, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства поручил начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих.