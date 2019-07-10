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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что возможности государства пока позволяют решить сразу два вопроса – и направление 300 млн грн на дополнительное финансирование армии, и проведения военного парада в День независимости 24 августа. Об этом он заявил, открывая заседание правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Считаю, парад нужен, и он должен стать парадом достоинства и доблести нашего войска, выражением уважения к военному. Я поручаю Минфину и Минобороны просчитать затраты на проведение парада – не за счет повышения социальных стандартов, а за счет других источников, - сказал Гройсман. - Вместе с тем предложение Президента Украины о направлении 300 млн грн на повышение стандартов для воинов – также правильное. И я ее поддерживаю. Вопросы финансового обеспечения нашего воина были и является одним из приоритетных. Украинский военный уже получает более 10 тыс. грн».

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что военного парада на День Независимости в этом году не будет, сэкономленные деньги направят на премии военным.
ForUm

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