Представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины изменили правила участия в отборочном конкурсе на детское «Евровидение».

Об этом организаторы сообщили в Instagram.

Так, запрещено участвовать в отборе артистами, которые выступали в России после начала 2014 года.

«Оргкомитет отказывает в участии в отборе, прекращает участие в отборе участника на любом этапе или отменяет результаты отбора, если участник (сольный исполнитель/группа) осуществлял концертную деятельность после 01.01.2014, планирует или осуществляет в настоящее время выступления на территории страны-агрессора и/или на оккупированной территории; участвовал в мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора», – говорится в правилах.

В случае несоответствия или нарушения участником этого положения, правил (условий) Международного конкурса, указаний ОАО «НОТУ» во время проведения отбора Оргкомитет имеет право отказать в участии в отборе или прекратить участие в отборе участника в любое время».

Напомним, победу на нацотборе Евровидения-2018 одержала певица MARUV с песней Siren Song.

25 февраля общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и MARUV не пришли к согласию относительно участия в конкурсе.

Группа Freedom Jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе на «Евровидение-2019», отказалась от участия в песенном конкурсе. После того этого представители «Общественного» предложили участвовать в конкурсе группе KAZKA, но она тоже отказалась.

Позже НОТУ отказалась от участия в песенном конкурсе.