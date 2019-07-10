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Представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины изменили правила участия в отборочном конкурсе на детское «Евровидение».

Об этом организаторы сообщили в Instagram.

Так, запрещено участвовать в отборе артистами, которые выступали в России после начала 2014 года.

«Оргкомитет отказывает в участии в отборе, прекращает участие в отборе участника на любом этапе или отменяет результаты отбора, если участник (сольный исполнитель/группа) осуществлял концертную деятельность после 01.01.2014, планирует или осуществляет в настоящее время выступления на территории страны-агрессора и/или на оккупированной территории; участвовал в мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора», – говорится в правилах.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Положеннях про відбір на Дитяче Євробачення-2019 з’явилися такі пункти: ❗️ «Оргкомітет відмовляє в участі у Відборі, припиняє участь у Відборі учасника на будь-якому етапі Відбору або скасовує результати Відбору, якщо учасник (сольний виконавець/гурт) здійснював концертну діяльність після 01.01.2014, планує чи здійснює в цей час виступи на території країни- агресора та/або на окупованій території, брав участь у заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора. 3.4. У разі невідповідності або порушення учасником цього Положення, правил (умов) Міжнародного конкурсу, вказівок ПАТ «НСТУ» під час проведення Відбору Оргкомітет має право відмовити в участі у Відборі або припинити участь у Відборі учасника в будь-який час».

Публикация от UA: Євробачення. Евровидение (@eurovision.ua)

 

В случае несоответствия или нарушения участником этого положения, правил (условий) Международного конкурса, указаний ОАО «НОТУ» во время проведения отбора Оргкомитет имеет право отказать в участии в отборе или прекратить участие в отборе участника в любое время».

Напомним, победу на нацотборе Евровидения-2018 одержала певица MARUV с песней Siren Song. 

25 февраля общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и MARUV не пришли к согласию относительно участия в конкурсе. 

Группа Freedom Jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе на «Евровидение-2019», отказалась от участия в песенном конкурсе. После того этого представители «Общественного» предложили участвовать в конкурсе группе KAZKA, но она тоже отказалась

Позже НОТУ отказалась от участия в песенном конкурсе.
ForUm

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