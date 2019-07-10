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Печерский суд отказал Генеральной прокуратуре в аресте имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

Об этом в интервью Украине Молодой сообщил адвокат Ющенко Виталий Наум.

Ранее управление специальных расследований Генпрокуратуры во главе с Сергеем Горбатюком просило суд наложить арест на имущество третьего президента.

По версии Горбатюка, Ющенко еще до Оранжевой революции «вступил в сговор» с Януковичем, чтобы перевести резиденцию «Межигорье» из Госуправления делами (ГУД) в сферу ответственности Кабинета Министров. Мол, это помогло Януковичу потом приватизировать этот объект.  

Наум отметил, что его клиент все обвинения отвергает как надуманные и политизированные.

«Мы считаем, что это, учитывая, что скоро выборы, кто-то пытается сделать себе пиар или скрыть те недостатки, отсутствие результатов, которые есть в других делах», - отметил адвокат.

Издание отмечает, что вывод резиденции из государственной собственности мог  состояться в 2007 году. До того времени Виктор Янукович был премьер-министром. Между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем в то время был очередной длительный политический конфликт, который закончился досрочными выборами парламента осенью 2007 года.

Правительство после этого передало резиденцию в устав госпредприятия «Надра Украины», которое вывело «Межигорье» из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.

После побега Януковича из Украины в феврале 2014 «Межигорье» стало национальным парком и музеем коррупции, где ежегодно бывают миллионы украинцев и иностранцев. Зданиями «Межигорье» занимаются волонтеры, которые собирают на это средства из посетителей.
ForUm

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