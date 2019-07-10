Европейский Союз 10 июля официально передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг, построенный на месте катастрофы Чернобыльской атомной электростанции.



Об этом сообщает представительство ЕС в Украине в Facebook.



«ЕС приветствует официальную передачу украинской власти постоянного саркофага - нового безопасного конфайнмента, построенного на месте катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Эта крупнейшая в мире мобильная металлическая конструкция стала результатом более 20-и лет планирования и строительства, а также огромных усилий Украины и международного сообщества», - отмечается в сообщении.

ЕС был главным донором строительства саркофага, выделив на него 431 млн евро. Отныне Украина становится ответственной за эксплуатацию и обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, быстро построенного вскоре после аварии.

ЕС также ожидает скорейшего завершения строительства нового безопасного места хранения (Временное хранилище - 2) использованного ядерного топлива.

«Это будет еще одним большим шагом для преобразования эпицентра трагической аварии 1986 года на стабильное и экологически безопасное место»,- отметили в представительстве.

Всего с 1991 года ЕС потратил около миллиарда евро, чтобы помочь Украине в вопросах ядерной безопасности. Кроме мощных взносов в международных программ по ядерной безопасности, ЕС также осуществлял масштабные двусторонние программы сотрудничества с Украиной. На эти программы с 1991 года было выделено около 480 млн евро. Они касались регуляторных вопросов, вопросов безопасности атомных электростанций, обращения с радиоактивными отходами и использованным ядерным топливом.