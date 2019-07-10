Задержанный Службой безопасности Украины бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах может быть причастен к аварии пассажирского Boeing рейса MH17 в Донецкой области и был свидетелем этих событий. Об этом говорится в докладе на сайте исследовательской группы Bellingcat, передает 112 Украина.

В материале говорится, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на расследование Объединенной следственной группы JIT и судебную процедуру.

В докладе группы отмечают, что если подтвердятся данные о том, что в 2015 году Цемах помогал спрятать ЗРК Бук и членов его экипажа, он может стать основным свидетелем, а возможно, и подозреваемым по обвинению в соучастии и покрытии преступления.

Также отмечается, что Цемах является первым задержанным живым человеком, который имел прямую связь с военными операциями «ДНР» на месте в то время, когда сбили самолет, и это могло бы «укрепить легитимность судебного разбирательства в Нидерландах».

Исследователи Bellingcat отмечают, что есть достаточно открытых источников и свидетельств того, что Цемах командовал подразделением ПВО в то время, когда сбили MH17.

Так, аналитики нашли страницу Цемаха в российской соцсети «Одноклассники», на которой есть свидетельства того, что боевик служил в подразделении противовоздушной обороны, по крайней мере, 24 августа 2014 года. На фотографиях, загруженных в этот день, его можно увидеть с зенитной пушкой ЗУ-23 на транспортном средстве.

Bellingcat предупреждает, что российская сторона будет прилагать немалые усилия, чтобы обесценить показания Цемаха, в частности, уже распространяя утверждения о возможном получении от него ложных показаний с применением силы. Поэтому также критически важно, чтобы слова Цемаха подтверждались объективными доказательствами.

Напомним, 4 июля стало известно, что Служба безопасности задержала и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Владимира Цемаха.