Конституционный Суд с 10:00 рассматривал дело о соответствии Основному закону указа президента «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Вечером КСУ перешел к закрытой части слушаний.

На заседании выступил президент Владимир Зеленский.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет объявил о решении созвать Поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав ПЦУ такого права ему не дает. Филарет заявил, что не принимает томос, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием.

Зеленский назначил Владислава Бухарева председателем Службы внешней разведки.

Также президент подписал представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко, которое направит на рассмотрение Верховной Рады.

Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА и назначил 12 временно исполняющих обязанности на эти должности.

Полиция квалифицировала пожар и гибель людей в Одесском областном медицинском центре психического здоровья как умышленное убийство.

В РФ решили закрыть скандальное дело против журналиста-расследователя Ивана Голунова.

В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах Одессы и области, специалисты не рекомендуют купаться в Черном море.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и внес представление о назначении Вадима Пристайко на эту должность.