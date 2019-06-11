Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 руководителей областных государственных администраций. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге, который транслировал телеканал 112 Украина.

Соответствующие указы появились на сайте главы государства.

«Относительно увольнения губернаторов, сегодня поступила первая часть представлений с Кабинета Министров на увольнение руководителей ОГА. Зачитаю лишь регионы: руководитель Черниговской ОГА (Александр Мысник), руководитель Хмельницкой ОГА (Вадим Лозовой), руководитель Херсонской ОГА (Дмитрий Бутрий), председатель Тернопольской ОГА (Степан Барна), председатель Сумской ОГА (Николай Колочко), председатель Полтавской ОГА (Роман Толстый), председатель Одесской ОГА, там отстранен и. о. от исполнения, уволен председатель Николаевской ОГА (Алексей Савченко), председатель Львовской ОГА (Олег Синютка), Кировоградской ОГА (Сергей Кузьменко), Киевской ОГА (Александр Терещук), Ивано-Франковской (Олег Гончарук), Запорожской (Константина Брыль), Закарпатской ОГА (Геннадий Москаль), а также Волынской ОГА (Александр Савченко)», - отметил Рябошапка.

Сегодня Администрация президента объявила о ряде кадровых решений. Так, Зеленский назначил Владислава Бухарєва председателем Службы внешней разведки.

Были уволены руководители управления СБУ в пяти областях - Одесской, Винницкой, Львовской, Черновицкой и Закарпатской, причиной стала причастность к контрабанде.

Также Зеленский подписал представление в Раду на увольнение Луценко.