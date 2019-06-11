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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Палаты Конституционного суда Украины, который сегодня рассматривает дело о соответствии Основному закону его указа «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он подчеркнул, что уровень доверия украинцев к парламенту крайне низок.

«Народ Украины аплодирует решению о роспуске Верховной Рады. Люди уверены, что попытки обжаловать указ - это попытка депутатов на несколько месяцев удержаться за свои кресла, за неприкосновенность и возможность обогащения», - подчеркнул Зеленский.

Он также призвал суд принять решение, за которое не будет стыдно перед украинцами.

«Указ соответствует букве закона. Наша юридическая позиция неоспорима и безупречна», - добавил Глава государства.

После выступления Президент покинул зал заседаний, отметив, что не хочет давать повод говорить, что решение суда было принято под давлением.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

24 мая народные депутаты обжаловали в Конституционном суде указ Президента о досрочном роспуске парламента.
ForUm

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