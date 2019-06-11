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Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и внес представление о назначении Вадима Пристайко на эту должность. Об этом  ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Кроме того, Зеленский объявил новый конкурс на отбор кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека. В конце каденции пятого президента Петра Порошенко был объявлен конкурс, в ходе которого был определен чрезвычайно короткий срок для подачи документов – 5 рабочих дней.

«Было много жалоб от людей, что они не успевали подать документы. Этот конкурс был заблокирован в судах», - рассказал на брифинга замглавы АП Руслан Рябошапка.

Поэтому Зеленский подписал указ об объявлении нового конкурса.

«Хотел бы призвать всех желающих, тех, кто отвечает требованиям, подаваться на конкурс, который будет проводиться, начиная со дня официального опубликования указа, то есть с завтрашнего дня», - сказал Рябошапка.

Заместитель главы АПУ отметил, что во время нового конкурса упрощен порядок подачи документов. Зато в предыдущем конкурсе были осложнены требования. Так, кандидат должен был знать два официальных языка, хотя это противоречило рекомендациям Совета Европы. Также было требование об обязательном нотариальном заверении документов.

«Это отменено. Кроме того, был продлен срок подачи документов до 30 дней», - резюмировал Рябошапка.

Напомним, 22 мая Зеленский назначил Пристайко заместителем главы Администрации Президента Украины.
ForUm

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