Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет объявил о решении созвать Поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав ПЦУ такого права ему не дает.

Он сказал об этом в ответ на вопрос журналистов перед началом форума «За Украинскую православную церковь! За киевский Патриархат!» сообщает BBC News Україна.

«Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 (Поместного собора УПЦ КП 15 декабря, который принял решение о самороспуске для вхождения в ПЦУ. - Ред.) Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня», - сказал Филарет.

Почетный патриарх уточнил, что планирует созвать Поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, а не ПЦУ.

Также на сегодняшнем форуме участники утвердили обращение к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой «поддержать Украинскую православную церковь - Киевский патриархат от любого посягательства».

«Собора поместного Киевского патриархата 15 декабря не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора. Мы это постановление на поместном соборе отбросим и он будет для нас недействительным», - сказал Филарет.

По его словам, так он сможет «сохранить Киевский патриархат. Он хоть будет и маленьким, но вырастет в большую церковь».

Также почетный патриарх продолжил по-прежнему обвинять предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в зависимости от Вселенского патриархата.

«Епифаний - слуга Вселенского патриарха. Поставил грека викарным епископом, чтобы он наблюдал и передавал информацию Вселенскому патриарху, чтобы передавал указания через него что делать», - сказал Филарет.

Он добавил, что «так называемая ПЦУ служит интересам греков».

Напомним, ранее бывший глава УПЦ КП, а ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил СМИ, что Киевский патриархат не ликвидирован.

На молитвенное празднование в честь священномученика Макария во Владимирском соборе в Киеве 14 мая, которое организовал почетный патриарх ПЦУ Филарет, прибыли только четыре епископа из более чем 60.

Патриарх Филарет заявил, что хочет руководить ПЦУ, а за митрополитом Епифанием предлагает оставить представление Украинской церкви за рубежом. По его словам, именно об этом договаривались с Епифанием, архиереями и Президентом Петром Порошенко в прошлом году перед Объединительным собором, но его якобы обманули.

24 мая члены синода ПЦУ поддержали предстоятеля митрополита Епифания.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний подписал указ, которым признаются недействительными документы Украинской православной церкви Киевского патриархата, изданные после 30 января 2019 года.