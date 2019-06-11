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Президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющих обязанности глав областных государственных администраций 12 областей.

Соответствующие указы от 11 июня опубликованы на сайте главы государства.

Так, врио главы Киевской ОГА назначен Вячеслав Кучер, Тернопольской – Иван Крысак, Черниговской – Наталья Романова, Хмельницкой – Владимир Кальниченко, Сумской – Вадим Акперов, Николаевской – Вячеслав Бонь, Львовской – Ростислав Замлинский, Кировоградской – Сергей Коваленко, Ивано-Франковской – Мария Савка, Запорожской – Элла Слепян, Закарпатской – Иван Дуран, Волынской – Александр Киричук.

Как сообщал ForUm, ранее сегодня Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.  
ForUm

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