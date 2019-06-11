В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах Одессы и области, специалисты не рекомендуют купаться в Черном море, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы Украины в Одесской области, на побережье Черного моря наблюдается аномальное явление.

«В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах Одессы и области, а именно интенсивным развитием водорослей, что может привести к наличию в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области предостерегает населения, особенно детей, от купания в такой воде и потребления выловленной на побережье морской рыбы, мидий, креветок и других морепродуктов», – говорится в сообщении.

Данное явление, приведшее к тому, что из-за водорослей вода на побережье стала зеленой, наблюдается с минувших выходных.



