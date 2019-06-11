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Полиция квалифицировала пожар и гибель людей в Одесском областном медицинском центре психического здоровья как умышленное убийство, сообщает пресс-служба областного главка.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Согласно акту спасателей, предварительная причина возгорания - занесение огня извне.

Для расследования обстоятельств пожара создана усиленная следственно-оперативная группа из числа сотрудников следственного управления ГУНП и Суворовского отдела полиции.

В рамках начатых уголовных производств в административном корпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц указанного заведения продолжаются обыски. Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для тщательного изучения.

Следователями проведен первичный осмотр места происшествия, опрошены свидетели из числа персонала отделения, в котором произошел пожар и другие работники больницы.

После ликвидации пожара следственно-оперативная группа полиции продолжит свою работу. Сейчас место происшествия охраняется полицейскими.

Напомним, 10 июня в результате пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья погибли шесть человек.
ForUm

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